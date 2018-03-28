KPSS ile KGM memur alımı başvuru işlemi KPSS 2018/3 tercih kılavuzu ve başvuru şartları ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Peki KGM KPSS puanı ile Kamu Personel Alımına kimler başvurabilir? Ölçme, Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Karayolları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Tercih sürecinin detayları KPSS-2018/3 tercih kılavuzu ile paylaşıldı. ÖSYM, KPSS-2018/3 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS-2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak. İşte KPSS-2018/3 tercih kılavuzu ve başvuru süreciyle ilgili detaylar!



ÖSYM tarafından yapılan duyuruda;



"Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonlara sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak. Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Nisan 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.





Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2018/3Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden saat 11.00'denitibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. " ifadeleri kullanıldı.



KGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI



Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans veya önlisans programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.



Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans); ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Önlisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.



Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değil.