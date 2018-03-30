KPSS sanığı, eski KPSS savcısından şikayetçi oldu

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki sınavının sorularının kendisine önceden ulaştırıldığı belirlenen ve bu sebeple yargılanan Baki Saçı, KPSS soruşturma dosyasını 2010-2014 arasında elinde tutan ve dosyayı kapatmaya çalıştığı öne sürülen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan'ın yargılandığı davaya müdahil oldu.

Saçı, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine Sakınan'dan, suçu tamamen kendi üzerine yıkmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi olduğunu bildirdi ve davaya müdahil olmayı talep etti.

Sanık Saçı'nın talebini kabul eden mahkeme, davanın, Sakınan'ın Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davayla birleştirilmesi için daireden muvafakat istenmesine karar verdi.

Sakınan, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi kötüye kullanmak", "suç delillerini yok etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 36 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

İddianamede Sakınan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen KPSS soruşturmasının başında kaldığı sürede etkin, tarafsız ve hızlı tahkikat yürütmeyerek soruşturmayı sürüncemede bıraktığı kaydediliyor.

Saçı ise KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ilk açılan davanın 230 sanığı arasında yer alıyor. Bu davanın iddianamesinde 10 Temmuz 2010'da, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Genel Kültür ve KPSS Genel Yetenek alanlarında gerçekleştirilen 3 ayrı sınav öncesinde, sınav sorularının, Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinde ofis elemanı sanık Berat Koşucu tarafından, Yalvaç’ta kuyumculuk yapan Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla, o dönem Yalvaç’ta ikamet eden Baki Saçı'ya e-mail yoluyla gönderildiği belirtiliyor.

Baki Saçı, Ekim 2016'da mahkemede yaptığı savunmada, ortaokul ve lise arkadaşı Berat Koşucu'nun soruları "Hediye göndereceğim" diyerek yolladığını bildirmiş ancak sorulara bakmadığını ileri sürmüştü. Saçı, "6 yıldır davanın açılmasını ve karara çıkmasını hep bekledim." demişti.

Saçı'nın avukatı Mustafa Derin, AA'ya yaptığı açıklamada, Sakınan'ın suçu tamamen müvekkilinin üzerine yıkmaya çalıştığını söyleyerek, "Soruşturma sırasında biz, 'Bu örgüt suçu. FETÖ bu işin içinde var' dememize rağmen beyanlarımızı geçirmedi. Örgütü koruma ve saklama amacı taşıdı. Ayrıca tüm taleplerimize rağmen dosyayı yıllarca sürüncemede bıraktı." diye konuştu.