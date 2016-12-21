KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davaya devam edildi

İptal edilen 10 Temmuz 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin, 230 sanık hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılan ilk davanın bugünkü celsesi sona erdi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya bazı sanıklar ve avukatları ile şikayetçi kurumların avukatları katıldı. Duruşmaya, önceki celselerde savunmaları alınmayan 16 sanığın savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Sanıklardan Esma Uludağ, fizik bölümü mezunu olduğunu ve alanından devlete atamanın kısıtlı olduğu için özel bir kurumda kısa bir süre çalıştığını aktardı. FETÖ ile bir bağının olmadığını ve KPSS puanıyla bir yere atanmadığını söyleyen Uludağ, "Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütü üyesi olmadım. Eşimin ailesi vasıtasıyla ben de bir şehit yakınıyım. Ülkemi, devletimi, vatanımı seven bir insanım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmasını yapan diğer sanık Ayşe Eracar da hakkındaki kopya iddialarının gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunarak, "2011 KPSS'de, 2010 KPSS'ye yakın bir puan aldım. Soruları daha önceden temin etmiş olsam, 2011'de bu başarıyı sağlayamazdım." diyerek beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Mehmet Köker de hakkındaki suçlamaları reddetti. Anadolu Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesinden mezun olduğunu aktaran Köker, "Hiçbir şekilde kopya çekmedim. Sınav sonucuyla hiçbir kamu kurumuna atamam yapılmadı." dedi.

Bir önceki celse tutuklanmasına karar verilen sanık Asım Kartal da tutukluluk haline itirazda bulunarak tahliye talebinde bulundu. Sanık Kartal, beyanlarında kendisi hakkında "cemaat abisi" olduğuna dair ifade veren Yüzbaşı Cemil Çetin'in hedef şaşırttığını ve cemaatteki gerçek abilerin açığa çıkmamasını amaçladığını ileri sürdü. Kartal, "Cemil Çetin, beyanlarında kendisini kurmaylık sınavına hazırladığı kişi hakkında bilgi vermezken benim adımı veriyor. Adımı basından öğrenip bunu yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sanık savunmalarının ardından taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu bulunan 3 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.