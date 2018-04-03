KPSS sorularının sızdırılmasında dördüncü dava: 8 sanığın tahliyesine karar verildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmada, farklı soruşturmalar neticesinde haklarında dava açılan ve mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararı verilen sanıkların savunmaları alındı.

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ara kararında tutuklu sanıklar Ahmet Ballı, Mesut Yıldız, Hamza Eşit, Ökkeş Tetik, Esra Tezel, Yaşar Güven, Şakir Şahin ve Mehmet Alp'in tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksiklerin giderilmesine karar verilerek ertelendi.

- İddianame

10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS sorularının sınavdan önce ele geçirilerek, sanıklara dağıtıldığının belirtildiği iddianamede, sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların FETÖ/PDY içinde yer aldıkları kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede, şu tespite yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

- Tekrarlanan sınavla devlet, 9 milyon 111 bin lira zarara uğratıldı

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS Eğitim Bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı belirtilerek, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti de yer aldı.

Sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.