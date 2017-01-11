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KPSS soruşturmasında 83 FETÖ'cü asker eşi hakkında tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 83 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 83 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

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