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KPSS soruşturmasında FETÖ'cü 80 asker eşi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS usulsüzlük soruşturması kapsamında 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde aktif rol oynayan 80 rütbelinin eşi tutuklandı.

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