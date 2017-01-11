KPSS soruşturmasında FETÖ'cü 80 asker eşi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS usulsüzlük soruşturması kapsamında 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde aktif rol oynayan 80 rütbelinin eşi tutuklandı.
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