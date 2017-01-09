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KPSS tercih sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının tercih sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler" denildi.

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