KPSS tercih sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının tercih sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler" denildi.
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