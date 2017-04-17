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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, 16 Nisan'daki halk oylamasında elde ettiği zaferden dolayı kutladı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı referandumdaki başarısından dolayı tebrik eden Selman, anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

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