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Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda barınmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği yurt başvuru sonuçları açıklandı.

BAŞVURU SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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