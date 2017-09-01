Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda barınmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği yurt başvuru sonuçları açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.