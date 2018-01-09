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Kripto paralar düşüşe geçti

Kripto paralar Bitcoin ve Ripple öncülüğünde düşüşe geçti. Her iki kripto para birimi sırasıyla yüzde 7.6 ve yüzde 10 değer kaybetti.

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Dijital para birimlerinin büyük bölümü haftaya düşüş eğilimi ile başladı. Bu düşüşte başı ise geçtiğimiz yılın en gözde dijital paraları Ripple ve Bitcoin çekti.
 
Ripple yüzde 10 değer kaybı ile 2.46 dolara inerken, Bitcoin de 15 bin 300 dolar seviyesine geriledi. Litecoin'deki düşüş ise yüzde 6.4 olarak kaydedildi.
 
Bitcoin dünyadaki en büyük dijital para ünvanını korurken, Ripple 100 milyar dolara yakın piyasa değeri ile üçüncü sırada bulunuyor. Ripple ve Ethereum arasında ikincilik ve üçüncülük sürekli el değiştiriyor.
 
Ripple fiyatı geçtiğimiz yıl yüzde 35 bin artış göstermişti. Bitcoin ise yüzde 1500 değer kazanmıştı.
 
Eğer Ripple fiyatı 6.57 dolara yükselirse, şu anda 250 milyar dolar piyasa değeri olan Bitcoin'i geçip birinci sıraya oturacak.
 

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