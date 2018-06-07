Kriptolar yeni kışkırtma peşinde

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın askeri, güvenlik ve yargıdaki üyelerinin tasfiye edilmesi üzerine, örgütün vatandaşları hükümete karşı kışkırtmak için, “sıra diğer cemaatlere gelecek” kara propagandasını haklı çıkartmak gayretiyle kripto unsurlarını harekete geçirdiği öğrenildi. Vatandaşın hükümete cephe almasını sağlamak için devreye sokulan kalleş yöntem ilk kurbanlarını vermeye başladı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce basına demeç vererek FETÖ’yü sert bir dille eleştiren Said Nursi’nin son talebelerinden merhum Abdulkadir Badıllı’nın sohbetine katılan Başçavuş Ayhan Uslunun ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi FETÖ’nün sinsi oyunu gözler önüne serdi. Yapılan araştırmada Ayhan Uslu’nun 2014 yılında Badıllı’nın sohbetine gittiği ve darbeden önce FETÖ’cü komutan Metin Alpcan tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHRACI İSTENİYOR

Tuzla K.K.K Piyade Okul Komutanlığı, 2014 sonu ile 2015 başında “Şanlıurfa’da bazı sivil şahıslar ve bazı askeri personelin katılımıyla dini içerikli toplantılar düzenlediği ve Abdulkadir Badıllı’nın derslerine katıldığı” gerekçesiyle “ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışma disiplinsizliği oluştuğu tespit edilmiştir” dedi. Bu gerekçeyle Kıdemli Başçavuş Ayhan Uslu’dan savunma istedi. Savuma tebliğnamesinin devamında “Bu kapsamda Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası verilmesi maksadıyla KKK’lığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edileceğinizden savunmanızı yapınız” denildi.

FETÖ BAŞLATTI

Başçavuş Ayhan Uslu ise yaptığı savunmada, hakkıdaki Personel Güvenlik İncelemesi (PERGİN) kapsamında yürütülen işlemlerin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 2016 yılının Mayıs ayında Şanlıurfa 20. Zh. Tug.K.lığı Tug.K.Tuğg. Metin Alpcan tarafından başlatıldığını söyledi. Halen 15 Temmuz Darbe girişimi ve FETÖ/PDY kapsamında cezaevinde yatan Tuğg Metin Alpcan’nın, “O dönem de FETÖcülerin kendi üzerlerindeki dikkati başka yönlere çevirmek maksadıyla hakkımızda yaptığı işlemler” olduğunu belirten Uslu, “Şanlıurfa’da görev yaparken FETÖ’ye karşı ilk cephe alan merhum Abdulkadir Badıllı’nın sohbetine katıldığını belirterek ideolojik ve siyasi içerikli bir faaliyet içinde bulunmadım. Gittiğim yer Şanlıurfa Emniyeti tarafından bilinen bir yerdi. İdeolojik ve siyasi faaliyetler yürüten bir yer değildi. Dünyevi, siyasi, ideolojik bir faaliyet görseydim hemen alakayı keserdim” dedi.