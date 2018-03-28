Kamunun verilerinin güvenli bir şekilde depolanması ve kurumlar içi paylaşımı için Kamunet sisteminin altyapısı güçlendiriliyor. Bu kapsamda Kamunet’te Argela’nın geliştirdiği yerli bir ürün olan ‘MİLAT’ yazılımının kullanımı için çalışmalara başlandı.

MİLAT’la veriler kriptolanırken, bir bütünü ihtiyaca göre dilimlenmesi yöntemiyle olağanüstü durumlarda bazı servislerin hiç kesintiye uğramadan hizmet vermesi de sağlanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın kamunun güvenli bir sistem üzerinden haberleşmesi ve veri paylaşımında bulunabilmesi için geliştirdiği Kamunet uygulamasında teknik altyapı güçlendiriliyor.

HAZİRANDA 147 KURUMDA

Terör örgütlerinin bilgi edinememesi ve bunların mensuplarının da erişiminin engellenmesi için uygulamaya alınan Kamunet projesine bugüne kadar belirlenen 147 kamu kurumundan 107’si başarıyla geçti. Hazirana kadar diğer kalan 40 kurumun da programa dahil olması için gerekli teknik ve altyapı çalışmaları sürerken, bunun için kurumlar gerekli kriterleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kamunet’e bir kurumun geçebilmesi için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sağlaması, düzenli zafiyet taramaları yapması, sistemdeki sunucu cihazlarla kullanıcı istemci ağlarını birbirinden ayırması, DDOS saldırılara karşı koruma sağlaması, network kontrol sistemi kurması ve bir siber güvenlik katmanının olması gerekiyor.

Genelkurmay için de testler başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın da sisteme entegre olduğu, güvenlik testlerini başlattığı öğrenildi. Genelkurmay içerisindeki veri ve bilgi paylaşımını entegre muhabere sistemi TAFİCS üzerinden yapan kurum, kendi dışında bir kuruluşa bilgi aktarırken Kamunet’i kullanacak. Öte yandan MİLAT bir diğer özelliğiyle de hizmet sunacak. Bu özellikle bir bütünün ihtiyaca göre dilimlenmesi yöntemiyle olağanüstü durumlarda bazı servislerin hiç kesintiye uğramadan hizmet vermesi de sağlanacak.

Kamunet'e uyarlanıyor

Türk Telekom’un iştiraki Argela’nın Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın destekleriyle hazırladığı MİLAT, Kamunet’e entegre edilecek. Yazılım, verilerin kriptolanarak geçişini sağlarken, yetkili olmayan hiç kimse ya da sistem tarafından görülmemesini sağlıyor. 2 ay önce çalışmalar başlarken, yıl ortasında Kamunet’e uyarlanması bekleniyor.

(Akşam)