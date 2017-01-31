Kritik MGK toplantısı sona erdi

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik terör tehdidi ile güvenlik risklerine karşı, hukuk çerçevesinde alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü belirtildi.

FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere, 2016 yılında meydana gelen terör eylemleri hususunda yıllık güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ifade edilen bildiride, "İstanbul, Kayseri ve İzmir'deki menfur terör eylemleri, Rus Büyükelçisini hedef alan suikast ve İstanbul'da yılbaşı gecesi yapılan hain saldırı, adli ve idari soruşturmalar göz önünde bulundurularak her yönüyle ele alınmış ve saldırılar şiddetle kınanmıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir. Bölücü terör örgütü ve uzantısı olan örgütler tarafından yapılan hain saldırılar, Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna açıkladığı tezlerinin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

- "Astana toplantısı ayrıntılı şekilde ele alındı"

Bildiride, terör örgütleriyle mücadeledeki haklılığın uluslararası düzeyde daha etkin şekilde anlatılması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Dini, mezhebi, etnik kavram ve hassasiyetleri istismar eden terör örgütleri ve onları destekleyen odaklarla, ayrım gözetilmeksizin mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği ifade edilen bildiride, "Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir." denildi.

Bildiride, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin de ayrıntılı şekilde değerlendirildiği, bu ülkelerden kaynaklanan terör tehditlerinin, Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik ile istikrarına etkileri üzerinde durulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.

Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Myanmar’da, Arakanlı Müslümanlar'ın durumu ele alınmış ve insani yardımların artırılarak devam etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır."