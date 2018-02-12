Adana’da 5 yaşındaki kıza tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Adana’da bir kişinin 5 yaşında kız çocuğuna tecavüz etmeye kalkarken hastanelik ettiği ileri sürüldü. Zanlı kısa sürede yakalanırken, sokağa dökülen mahalleli, 'idam' sloganları attı.
- İHA
İddiaya göre, 10 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde Güzelevleri Mahallesinde 20 yaşındaki S.K., 5 yaşında kız çocuğuna tecavüze kalkıştı. 5 yaşındaki kız çocuğu ise hastaneye kaldırılırken, tedavisi devam ediyor. Polis zanlıyı kısa sürede yakaladı. Bu arada mahalle sakinleri ayaklandı. 60 kişilik grup eylem yaparak, zanlının tutulduğu polis karakoluna yürümek istedi. Mahalleli zanlının idamla cezalandırılması istedi. Eylemde ”İdam, İdam”, “ Ya ölecek, ya ölecek” sloganları atıldı.
Polis öfkeli kalabalığı güçlükle dağıttı.
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