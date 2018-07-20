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Küçük kızın kaybolduğu bölgedeki çadırların bulunduğu alanda iş makinesiyle arama yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları kapsamında çadırların bulunduğu alan iş makinesiyle tarandı.

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Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirtilen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Minik Evrim'in kaybolduğu çadırların yanında bulunan hayvan gübreleri iş makinesi ile kazılarak arandı.

Bir grup komando da gübreleri küreklerle taradı.

Öte yandan ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen küçük çocuğun annesi, babası, babaannesi ile iki yakınının işlemleri devam ediyor.

Küçük kızı arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yeniden başlanacak.

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