Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D 100'de geri geri giderek yan yola girdi.
- DHA
Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre duraksayan bir araca arkadan gelen 7 araç çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolunda geri geri giderek yan yola girdi. Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
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