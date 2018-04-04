Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Küçükçekmece'de araçta kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de özel bir okulun önünde araç içerisinde kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde özel bir okulun önünde araç içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki şahsın silahla kafasından vurulmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası savcı da gelerek araç içerisinde ve çevrede detaylı incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrasında 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Araç içerisinde bir de engelli arabası bulundu.
 
Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA