Küçükçekmece'de araçta kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde özel bir okulun önünde araç içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki şahsın silahla kafasından vurulmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası savcı da gelerek araç içerisinde ve çevrede detaylı incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrasında 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Araç içerisinde bir de engelli arabası bulundu.

Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.