Küçükçekmece'de çekiciye yüklenen araçlara taksi çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Bakırköy istikametindeki hasarlı kaza sonrası 34 PV 4280 ve 34 SD 066 plakalı iki otomobilin yoldan kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı.

Kazalı araçlardan biri çekiciye yüklenirken, diğeri de arkasına bağlandı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Fatih B. yönetimindeki 34 TFZ 25 plakalı taksi, çekicinin arkasına bağlanan 34 SD 066 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma sırasında, daha önce kaza yapan araçları olay yerinden kaldırmaya çalışan çekicinin şoförü Kamber Can, kendi aracı ile arkasına bağladığı otomobil arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Can'ı sıkıştığı yerden çıkardı ancak sağlık görevlileri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ayrıca, taksi şoförü Fatih B. ile bu araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Olayda ölen Kamber Can'ın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, kazalı araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.