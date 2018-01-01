Küçükçekmece'de doğalgaz boru hattında patlama İstanbul Küçükçekmece'deki Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası 4 katlı katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.