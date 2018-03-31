Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Küçükçekmece'de duvarlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Küçükçekmece'de, duvarlarında çatlaklar oluşan ve merdiven altındaki kolonu yıkılan bina boşaltıldı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Civciv Sokağı'ndaki 3 katlı binanın duvarlarında dün henüz bilinmeyen nedenle çatlaklar oluştu. Bugün de binanın merdiveninin altındaki kolon yıkıldı. Bunun üzerine apartman sakinleri binayı terk etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri de binanın bulunduğu alanı şeritle kapattı.

Vatandaşlar, binanın girilebilir olup olmadığının belirlenmesini bekliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlere isim koymakla değil ortadan kaldırmakla meşgulüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlere isim koymakla değil ortadan kaldırmakla meşgulüz

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA