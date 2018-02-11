Küçükçekmece'de kadın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, sahil bandında görev yapan özel güvenlik görevlileri, kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Sahilde spor yapan vatandaşları alandan uzaklaştıran görevliler, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı, Daha sonra deniz polisinden yardım istendi.

Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, yaşlı kadının cesedini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin, 63 yaşındaki Nihal Kaya’ya ait olduğu belirlendi. Göl kenarına gelen Nihal Kaya’nın yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Nihal Kaya’nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.