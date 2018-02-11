Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Küçükçekmece'de kadın cesedi bulundu

Küçükçekmece gölü sahilinde 63 yaşında bir kadın cesedi bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sahil bandında görev yapan özel güvenlik görevlileri, kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Sahilde spor yapan vatandaşları alandan uzaklaştıran görevliler, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı, Daha sonra deniz polisinden yardım istendi.

Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, yaşlı kadının cesedini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin, 63 yaşındaki Nihal Kaya’ya ait olduğu belirlendi. Göl kenarına gelen Nihal Kaya’nın yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Nihal Kaya’nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan 1923 çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan 1923 çıkışı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA