Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var
Küçükçekmece'de, özel bir şirkete ait servis midibüsünün metrobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
- AA
Ömer A. idaresindeki 34 YK 1692 plakalı servis aracı, D-100 karayolu Topkapı istikametinde seyrederken, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse çarptı.
Kazada, metrobüste sıkışan yolculardan 4'ü ve midibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgedeki trafik, kaza dolaylısıyla bir süre aksadı.
Kazaya karışan araçlar da bölgedeki incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.
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