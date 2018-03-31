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Küçükçekmece'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Küçükçekmece'de gece saatlerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Paketin içinden sünger çıktı.

  • DHA
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Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde 00:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin yanında şüpheli bir paket gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

ŞÜPHELİ PAKETTEN 'SÜNGER' ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerinde önlem aldıktan sonra şüpheli paketin bulunduğu caddeye bomba uzmanı polisler çağırdı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polisler şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketin içinden sünger çıktı. Polis ekipleri daha sonra da olay yerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kapatılan cadde tekrar araç ve yaya geçişine açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

 

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