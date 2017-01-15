Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü Küçükçekmece Şehit Erdinç Turan Caddesi'nde yunus ekipleri, bir otomobili durdurdu. Üst aramasında farklı kişiler adına düzenlenmiş sürücü belgeleri bulunan R.K'nın, iki farklı suçtan arandığı tespit edildi.

OPERASYON YAPILAN EVDE UYUŞTURUCU KULLANIRLARKEN YAKALANDILAR

Otomobilde de yapılan aramada 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 7 fişek ile 2,5 gram kokain ele geçirildi. R.K'nın yapılan üst aramasında ise başka bir lüks otomobile ait anahtar bulundu. Gözaltına alınan R.K'nın Küçükçekmece'deki rezidans dairesine arama için gelen polis ekipleri evde 2 kişinin uyuşturucu kullandığını görünce onları da gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 28 gram esrar, 3,84 gram eroin ele geçirildi. Evde uyuşturucu kullandığı belirlenen Ö.Ç. ve E.G da polis merkezine götürüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Üzerinde başka bir kişiye ait kimlik bulunan E.G'nin, 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, R.K'nın üzerinde anahtarı bulunan ve Halkalı'daki bir sitenin garajında olduğu belirlenen lüks otomobilin, motor ve şase numarası sorgulaması sonucunda çalıntı olduğu anlaşıldı. Buradaki bir dairede yapılan aramada ise 26 bin 700 uyuşturucu hap, 325 gram kokain, 190 gram esrar, 11 kilo 540 gram bonzai, 2 parça toplam 387 gram kubar esrar, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, hassas terazi, baskül, uyuşturucu hap yapımında kullanılan pres makinesi, bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 3 siyah kar maskesi ve 2 eldiven ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.