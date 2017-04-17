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Küfürbaz Feyzi İşbaşaran'dan korkunç provokasyon

Provokatör Feyzi İşbaşaran referandum sonuçlarını hazmedemediği için skandal cümleler sarf etti.

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 ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Feyzi İşbaşaran bu kez de iç savaş çağrısı yaptı.
 
Kısa bir süre tutuklu kalan İşbaşaran, provokasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce de Türk toplumunun değer yargılarına hakaret eden bu şahıs dün de çok kışkırtıcı cümleler sarf etti. 
 
Provokatör İşbaşaran'ın attığı tweet:

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