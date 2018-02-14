Kula'da 2 kadın FETÖ'den tutuklandı

Geçen hafta içinde yapılan operasyonda, gözaltına alınan kadınlardan 3’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 2 kişi tutuklanmaları ve 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede zanlılardan H.C. adlı kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.Ö. ile E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.