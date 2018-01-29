Kulalı şehidin ismi bombanın üzerine yazıldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında şehit düşen Manisa Kulalı Piyade Komando Er Mehmet Ali Karaduman'ın adı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak bir bombanın üzerine yazıldı.
- DHA
Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli Kulalı askerler, 2009 yılında şehit düşen hemşehrileri Mehmet Ali Karaduman'ı andı. Kulalı askerler, harekâtta kullanılacak bir bombanın üzerine 'Şehit Mehmet Ali Karaduman Anısına Kulalı' yazarak sosyal medyada paylaştı. Piyade Komando Er Mehmet Ali Karaduman, 29 Nisan 2009 tarihinde, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Abalı Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu 8 arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü.
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