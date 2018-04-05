Kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kullandığı traktörün altından kalan sürücü hayatını kaybetti.
- AA
Gökkaya Mahallesi'nde Ömer Kurul (42) tarlada 45 Z 3612 plakalı traktörüyle kanalete çarptı.
Traktör ile kanalet arasında sıkışan Kurul’u görenler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılan Kurul’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kurul’un cesedi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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