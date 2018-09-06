Külliye'den Tahran Zirvesi ile ilgili açıklama: Suriye için yürütülen çabalar ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'da siyasi süreç için yürütülen ortak çabalar ele alınacak" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımlarıyla gerçekleşecek olan üçlü zirve toplantısı yarın Tahran’da yapılacaktır.

Zirve toplantısında, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar ele alınacaktır.

Toplantıda, ikincisi geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşmiş olan üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya Federasyonu’yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.