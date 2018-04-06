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Kulp kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı

Diyarbakır’ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Kulp ile Lice ilçeleri arasında bulunan Demirli köyü kırsalında bir grup PKK’lı terörist tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik korucuları Ş.Ş. ile H.Y. yaralandı. Çatışmanın ardından teröristler arazi şartlarından faydalanarak kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
 
Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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