Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
- AA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayır Karakolu mevkisinde bir grup PKK'lı terörist, uzun namlulu silahla güvenlik korucularına saldırı düzenledi. Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı korucular Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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