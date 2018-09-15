Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Şükran Güngör'ü andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından 15 Eylül 2002'de yaşamını yitiren tiyatro ve sinema oyuncusu Şükran Güngör için anma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından Güngör'ün fotoğrafını da paylaşan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"1951'de Fareler ve İnsanlar'da baş rol oynayarak adım attığı başarılarla dolu sanat hayatını 2001'de aldığı En İyi Erkek Oyuncu ve ardından gelen Yaşam Boyu Başarı ödülleriyle taçlandıran tiyatro ve sinemamızın duayen ismi Şükran Güngör'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."