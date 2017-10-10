Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: FETÖ yayınları kütüphanelerdeki okuyucu hizmetlerinden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, FETÖ/PDY, Fetullah Gülen ve müstear isimlerine ait yayınlar ile ilgili kanun hükmünde kararnameler kapsamında kapatılan yayınevlerine ait olduğu tespit edilen yayınların ivedi olarak okuyucu hizmetlerinden çekildiğini belirterek, "Kütüphanelerimizde mevcut olan ve okuyucu hizmetinden çekilip tahkikat süreci devam eden yayın sayısı şu an itibarıyla 169 bin 141'dir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye'de 2017 yılında bilimsel kazılar için 35 milyon 773 bin lira ödenek aktarıldığını, bu kapsamda bakanlık bütçesinden 17 milyon 970 bin 540 lira ödeneğin kullanıldığını söyledi.

Kurtulmuş, 2016 yılında tamamlanan kurtarma kazısı sayısının ise 192 olduğunu aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında toplam 20 bin 573 personelin çalıştığına işaret eden Kurtulmuş, yabancı dil bilen personel sayısının ise 719 olduğunu, yurt dışında Kültür ve Tanıtma Müşaviri ve Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak 16 personelin görev yaptığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerde toplam 2 bin 862 personelin görev yaptığını belirten Kurtulmuş, "Bakanlığımıza bağlı, Türkiye genelinde bin 136 halk, çocuk, gençlik ve 6 edebiyat müze kütüphanesi olmak üzere toplam bin 142 kütüphanemiz bulunmaktadır. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlarımıza yönelik ülke genelinde 45 gezici kütüphane aracı ile hizmet götürülmektedir." ifadelerini kullandı.

"FETÖ yayınları kütüphanelerdeki okuyucu hizmetlerinden çekildi"

Bakanlığa bağlı bin 142 kütüphaneye yıllar içerisinde devir, hibe, bağış, derleme ve satın alma yoluyla koleksiyona dahil edilmiş bulunan FETÖ/PDY, Fetullah Gülen ve müstear isimlerine ait yayınlar ile ilgili kanun hükmünde kararnameler kapsamında kapatılan yayınevlerine ait olduğu tespit edilen yayınların ivedi olarak okuyucu hizmetlerinden çekildiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Kütüphanelerimizde mevcut olan ve okuyucu hizmetinden çekilip tahkikat süreci devam eden yayın sayısı şu an itibarıyla 169 bin 141'dir." dedi.

"156 bilimsel kazı yapılıyor"

Kurtulmuş, Türkiye'de 2015 yılında, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan bilimsel kazı sayısının 120, yabancı kazı sayısının ise 36 olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş, en uzun süreli devam eden kazı çalışmasının ise Ege Bölgesi'ndeki Efes kazıları olduğunu aktardı.

Rusya'daki turizm çalışmaları

Bakan Kurtulmuş, geçen yıl ve bu yıl Rusya'da çeşitli tanıtım ve turizm etkinlikleri düzenlediklerini ve fuarlara katılımın sağlandığını anımsattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektör iş birliğinde 16-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da sanat, kültür, turizm, gastronomi, alışveriş ve spor gibi alanlarda çeşitli etkinlikleri barındıran "Türkiye Festivali"nin düzenlendiğini hatırlatan Kurtulmuş, festivalin Rus halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü ve 3 gün süren festivali yaklaşık 153 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, 2018 yılında ise Moskova'da uluslararası nitelikte çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

"Avrupalı turist sayısı bir önceki yıla göre arttı"

Türkiye'nin, Rusya ile turizm ilişkisinin 1990'lı yılların başında başladığını, Rus turistlerin öncelikle Antalya'yı tercih ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, 2000'li yıllarla birlikte Rusya'dan ülkeye gelen turist sayılarının arttığını belirtti.

Kurtulmuş, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 2014 yılında 4,5 milyona ulaştığını ancak Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından bu rakamın ciddi şekilde azaldığını, 2016 yılında Rus turist sayısının 866 bin 256'ya kadar gerilediğini anlattı.

"Ama çok şükür bu yıl itibarıyla yeniden rakamlarda yükseliş ortaya çıktı." diyen Kurtulmuş, turizm sektörünün tekrar 2014 rakamlarına yükselmesinin, 2019 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

Kurtulmuş, "Ana pazarlarda yaşanan düşüş ve ülkemizin yakın coğrafyasında sürmekte olan savaş durumu nedeniyle kırılgan bir yapı arz eden ve önemli oranda düşüşler kaydettiğimiz özellikle Avrupa pazarında tematik tanıtımlara ağırlık verilerek düşüşün önüne geçilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 2017 yılının ilk 8 ayı sonunda ülkemize gelen Avrupalı turist sayısı bir önceki yıla göre kayda değer artış göstermiştir." diye konuştu.

"Yeni pazarları, yeni kapıları tıklamamız lazım"

Geçen yılın, turizm açısından kötü bir yıl olduğunu belirten Kurtulmuş, özellikle Avrupa'da ortaya çıkan Türkiye karşıtı bazı önyargıların çok ciddi bir şekilde taban bulması sonucunda turizm sektöründe çok ciddi daralmaların meydana geldiğini hatırlattı.

Bunu ortadan kaldırmak için Avrupa pazarlarında ciddi bir tanıtım etkinliği göstereceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde iki alanda stratejimizi yoğunlaştırıyoruz. Bunlardan birisi yeni pazarlara açılmak gereğidir. Yeni pazarları, yeni kapıları tıklamamız lazım. Özellikle Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın Türkiye turizmi bakımından çok önemli ülkeler olduğunun altını çizmek isterim."