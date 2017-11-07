Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Londra'da hat eserlerden oluşan serginin açılışını yaptı

Temaslarda bulunmak üzere Londra'yı ziyaret eden Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü ile Londra Kültür, Turizm ve Tanıtım Müşavirliğinin iş birliğiyle Irak kökenli Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer Kasım'ın ve İngiltere'nin eski Bağdat Büyükelçisi Terence Clark'ın modern ve klasik tarzda ortaya koydukları hat eserlerden oluşan serginin açılışını yaptı.

Burada yaptığı konuşmada, her iki sanatçıya da tebriklerini ileten Kurtulmuş, "Kaligrafi, geleneksel İslam sanatlarının en güzel formlarından birisidir. Aslında alfabe harfleri aynı, herhangi bir şekilde yazdığınız yazıdaki harf, bilgi, form değişmiyor ama kaligrafi vasıtasıyla İslam'ın bu muhteşem sanatını kullananlar, asırlar içerisinde tabiri caizse harflerin her birisini konuşturmuşlar." dedi.

Ayrıca, kaligrafinin farklı formlarıyla da çok farklı estetik değerleri ortaya çıkarıldığı dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kaligrafi, işte bugün duvarlarda gördüğümüz gibi çok muhteşem eserler ortaya çıkardığına benzer şekilde İslam sanatı medeniyetlerinin saraylarının duvarlarını süslemiş, camilerin duvarlarını süslemiş, medreselerin duvarlarını süslemiş, hem bir sanat olarak bu sanata büyük önem vermişler hem de aynı zamanda bu sanatın dilini kullanarak asırlar içerisinde medeniyetin iç değerlerini, bir medeniyetin düşünce dünyasını oluşturduklarını bu sanat üzerinden yıllarca bizlere anlatmışlar. Mesela, Hilye-i Şeriflerle başka birşey söylemişler, etrafına yazdıkları tezhiplerle başka birşey anlatmışlar, o tezhibin etrafındaki diğer süslemelerle bambaşka değerler ortaya çıkarmışlardır. Bu güzel serginin, burada bu salonda sergilenmesinden büyük bir onur duyuyorum."

Biri doğu biri batıda farklı sosyal çevrelerde yetişen iki hattatın İslami sanata dair aşk ve yeteneklerinin buluşturulduğu sergi, 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Öte yandan Kurtulmuş, enstitüde Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İngiltere Şubesi ve İngiltere Türk Öğrenci Birliği (TUSU) yetkilileriyle de görüşmelerde bulundu.

Bakan Kurtulmuş bugünkü temasları kapsamında Dünya Turizm Fuarı'nda (WTM) Venezuela Turizm Bakanı Marleny Contreras ve Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ile bir araya geldi. İkili görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, WTM ziyareti sırasında aralarında CNN ve National Geographic'in de bulunduğu çeşitli uluslararası basın kuruluşlarına mülakatlar verdi.