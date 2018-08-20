Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Maddi-manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA