Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.
- AA
Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy mesajında, "Maddi-manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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