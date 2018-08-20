Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.