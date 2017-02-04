Kültür ve Turizm Bakanlığınca bazı veriler erişme açıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür ve sanat alanında güvenilir nitelikteki bilgiyi, toplumun ilgili tüm kesimleriyle paylaşmak amacıyla bandrol alınan süreli olmayan yayınlar ile kayıt-tescili gerçekleştirilen sinema ve müzik eserleri, bilgisayar oyunlarına ait künye bilgileri bugün internet üzerinden kullanıma sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla kurumsal hizmete yönelik bilgi ve istatistiklerin halkla paylaşımı çalışmalarını yoğunlaştıran Telif Hakları Genel Müdürlüğü, geliştirdiği uygulamayla internet erişimi olan herkesin eser bilgilerine ulaşımını sağladı.

Yeni uygulamaya ilişkin Bakanlıkça yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Küreselleşmenin hızla ilerlediği ve pek çok alanda sınırların ortadan kalktığı günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden faydalanarak, vatandaşa her alanda verimli ve etkili bilgi sunulması, bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve vatandaş için karar alma sürecinde kolaylık ve hız sağlanması amaçlanıyor. Uygulama sayesinde bandrol alınan kitaplar ile kayıt-tescili gerçekleştirilen sinema eserleri, müzik eserleri ve bilgisayar oyunlarının künyelerinin görüntülenebilmesi mümkün hale getirildi."

Güncel verileri bandrol satış sisteminden otomatik olarak alıp derleyen uygulama sayesinde vatandaşlar, kitaplara ilişkin eserin adı, türü, yazarı, baskı sayısı, yayın evi, satış tarihi gibi bilgileri seçili tarihten itibaren yedi günlük gösterimle görüntüleyebilecek.

Kayıt-tescili gerçekleştirilen sinema ve müzik eserleri ile bilgisayar oyunlarına ilişkin tescil adı, yapım yılı, eser dili, sanatçı bilgileri, yapımcı ve eser adına da seçili tarihten itibaren bir aylık gösterimle erişilebilecek.

Açıklamada ilgili bilgilere ulaşım için www.telifhaklari.gov.tr ve www.kultur.gov.tr adreslerinin ziyaret edilebileceği bildirildi.