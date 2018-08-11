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Kültürel miras Şehrim Denizli’de

Denizli’deki tarihi ve kültürel mirasın çocuklara anlatılması amacıyla tüm ilçelerin tek tek çocuk hikaye kitabı olarak hazırlanacağı ‘Şehrim Denizli Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocukların kentin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerini öğrenirken okuma alışkanlıklarını artırmak amacıyla hazırladığı ‘Şehrim Denizli’ projesi hayata geçiyor. Kültürel mirasın çocuklara anlatılması amacıyla tüm ilçelerin tek tek çocuk hikaye kitabı olarak hazırlanacağı projenin tanıtımına Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Tevfik Fikret Eteker ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un yanı sıra Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kaymakamları ve ilçe belediye başkanları da katıldı. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencileri için hazırlanan ‘Şehrim Denizli’ projesinde engelli öğrenciler için ‘sesli kitap’ ve ‘işaret dili’ de yer alacak. 

DERS OLARAK ANLATILACAK

Vali Hasan Karahan toplantıda yaptığı konuşmada, projeyle Denizli’nin okullarda ders olarak anlatılacağını belirterek, “Şehrim Denizli, çocuklarımızın doğdukları ve yaşadıkları şehre aidiyet duygusunu artırmak için Türkiye çapında başlatılan ciddi bir projedir. Kentin güzelliklerini genç nesillerimize aktaracak bu proje, Denizli’yi hem tanıtacak, hem de sevdirecek” diye konuşacak.  

 

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