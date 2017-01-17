Kum sanatçısından Fethi Sekin anısına canlı yayında gösteri
360 TV'de yayınlanan 'Herşey dahil' programında kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, kahraman şehidimiz Fethi Sekin anısına gösteri yaptı.
İzmir'de yaşanan terör eyleminde canı pahasına büyük bir faciayı önleyen kahraman şehidimiz Fethi Sekin, 360 Tv stüdyolarında anıldı. Alişan ve Çağla Şikel'in sunduğu programda Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, kahraman şehidimizi resmetti.
İsa Ege'nin de şiirler ile eşlik ettiği programda, oldukça duygusal anlar yaşandı.
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