'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpasla suçlanan 54 hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyetine, Daire Üyesi Mehmet Öztunç başkanlık yaptı.

Duruşmada savunma yapan, kamuoyunda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklayan hakim olarak bilinen sanık Vedat Dalda, FETÖ üyesi olmadığını söyledi.

FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle görüşme yapmadığını savunan Dalda, hayatının hiçbir döneminde örgütün medya organlarını takip etmediğini belirtti.

Dalda, hakkında beyanda bulunan eski bir meslektaşının ifadelerini reddederek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Öztunç, Dalda'ya dosyasında bulunan Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesine ait kupürleri gösterdi. Bunun üzerine Dalda, "Bunlarla benim alakam yok, niye dosyaya girmiş bilmiyorum." ifadesini kullandı.

"Suç kastıyla hareket etmedim"

Bir kişinin hukuk fakültesinde okuduğu sırada ders notları için görüştüğü Vedat Dalda'nın elinde örgüte ait gazeteler olduğu ve daha sonra kendisinin FETÖ evine götürüldüğünü anlattığı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Dalda, söz konusu beyanların gerçek olmadığını iddia etti.

İletişim tespit kararlarını örgütün zorlamasıyla değil, hukuk ve vicdani kanaat çerçevesinde verdiğini dile getiren Dalda, görev yaptığı süre içerisinde suç kastıyla hareket etmediğini savundu.

FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmeyen tutuksuz sanık eski hakim Mehmet Erdoğan ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in devletine ihanet eden bir terör örgütü lideri olduğunu söyledi.

Örgütten herhangi bir talimat almadığını ve öğrencilik yıllarında da örgüte ait evlerde kalmadığını öne süren Erdoğan, beraatini istedi.

Savunma için söz alan sanık eski savcı Ayhan Bedirhan da suçlamaları kabul etmedi.

"1 dolarım da yok" savunması

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesine karar verenlerden eski hakim Mustafa Başer, görevde bulunduğu süre içerisinde çok iyi hakimlik yaptığını, tarafsızlığını her zaman koruduğu iddiasını paylaştı.

FETÖ ile bağlantısının ortaya konulamadığını ve örgüte ait okullara gitmediğini kaydeden Başer, "1 dolarım da yok." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Başer, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık İsmail Işık da FETÖ ile bağlantısının olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.