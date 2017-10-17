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Kurbağa kaçakçılığı operasyonunda 7 bin 500 kurbağa yakalandı

Nevşehir'de, izinsiz 7 bin 500 kurbağa yakalayan 5 kişi gözaltına alındı.

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kurbağa yakalayan 5 kişi gözaltına alındı, 7 bin 500 kurbağa Kızılırmak'a bırakıldı.
 
Jandarma ekipleri, Gülşehir-Hacıbektaş karayolundaki kontrol noktasında durdurdukları 34 FL 2664 plakalı minibüste arama yaptı. Araçta, 37 torba içinde, izinsiz yakalanmış 7 bin 500 kurbağa bulundu. Minibüsteki Vedat B. (30), İsmail A. (39), Ahmet E. (45), Durmuş N. (45) ve İnayet A. (31), gözaltına alındı.
 
Gülşehir Jandarma Komutanlığına götürülen zanlıların ifadelerinde, kurbağaları Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir'de Kızılırmak havzasında yakaladıklarını, Adana'da kurbağa işleyip ihraç eden bir işletmeye satacaklarını söyledikleri öğrenildi.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespitin ardından kurbağalar, Gülşehir’de Kızılırmak’a bırakıldı.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Doğançay, AA muhabirine, kurbağa avının yılın belirli dönemlerinde, tespit edilen bölgelerde izin alınarak yapıldığını, böyle bir kaçakçılık durumuyla ilk kez karşılaştığını söyledi.
 
Doğançay, "Avlak bölgeleri dışında, izinsiz ve belgesiz yakalandığı için el konulan kurbağaları doğal hayata bıraktık." dedi.
 
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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