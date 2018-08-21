Kurban Bayramı namazı nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Ankara'da bazı vatandaşlar Kurban Bayramı namazınını Hacıbayram Camisi'nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlar bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazı nedeniyle Edirne'deki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde kıldı.

Denizli'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

İzmir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Konak ilçesindeki Alsancak Hocazade Camisi'ne gelen genç yaşlı birçok vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Kurban Bayramı namazı nedeniyle Malatya'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Darende ilçesinde bazı vatandaşlar Somuncu Baba Camii avlusunda bayramlaştı.

Bayram namazı nedeniyle Bursa'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Kurban Bayramı namazı nedeniyle Düzce’deki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını Hemşin Köyü Camisi’nde kıldı.

Kütahya'da kılınan Kurban Bayramı namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Kılınan namazın ardından kent protokolü ile vatandaşlar kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'de bayramlaştı. Kütahya Belediyesi de namaz sonrası vatandaşlara çay ve simit ikramında bulundu.