Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Bayram tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda trafik polisleri, İstanbul yolunda oluşturulan kontrol noktasında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçlar ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyardı.

"Hatalı sürücüye kırmızı düdük"

Denetimler sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Polis, çocuklardan kural ihlali yapan ebeveynlerini düdük çalarak uyarmalarını istedi. Tişörtlerini giyen ve düdüklerini alan çocuklar, trafik kurallarına uymayanları düdükle uyaracaklarını söyledi.

Proje kapsamındaki trafik polisliği görevini seyahat esnasında başarıyla tamamladığına dair fotoğrafı "#KırmızıDüdük" etiketiyle sosyal medyadan gönderen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.

140 bin personel yollarda

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, denetimler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunda artış beklediklerini belirten Saraç, bu yoğunlukta sürücü hatalarından kaynaklı trafik kazalarının olmaması için trafik tedbirlerini artırdıklarını ifade etti.

Saraç, tedbirleri bayramın bir gün öncesi ve bir gün sonrası olacak şekilde planladıklarını aktararak bayramda 140 bin personelin görev yapacağını bildirdi.

Denetimlerin ağırlık noktasını hız, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımının oluşturduğunu ifade eden Saraç, tüm trafik kural ihlallerini tespit etmeye yönelik havadan da denetimlerin yapılacağını kaydetti.

Saraç, kaza kara noktalarında ilave önlemlerin alındığına işaret ederek sivil polisler tarafından şehirlerarası otobüslerde de denetim yapılacağını vurguladı.

Durdurdukları sürücülere cep telefonuyla ilgilenerek araç kullanılamayacağını anlattıklarına dile getiren Saraç, "Sürücülerimiz şunun farkında olmalılar araç kullanırken cep telefonu kullanmak trafik konsantrasyonunu tamamen kaybettiriyor. Bu durum ne yazık ki güvensiz bir ortam yaratmakta. Araçlar seyir halinde devam ediyor ancak sürücüler bu esnada araç kullanmıyorlar." diye konuştu.

Saraç, direksiyon başındayken cep telefonu kullanmanın, alkollü araç kullanmakla aynı etkiye sahip olduğuna dikkati çekti.

"Çocuklar fahri trafik polislerimiz"

Çocukların fahri trafik polisi olarak görev yaptığı "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyasına da değinen Saraç, şunları söyledi:

"Çocukların aileler üzerinde büyük yaptırım gücü var. Araçlardaki çocuklar bizlerin fahri trafik polisleri olacak. Durdurduğumuz araçlarda eğer çocuklar varsa onlara görev vereceğiz. 'Anne ve babalarınız, araç kullanan kişiler eğer trafik kuralı ihlali yapıyorsa, emniyet kemeri takmıyorlarsa, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapıyorlarsa, hızlı araç kullanıyorlarsa düdüklerinizi çalın ve onlara trafik kurallarına uymalarını söyleyin' diyoruz."

Bayram tatilinde her gün 13 bin personelin görev yapacağını belirten Saraç, "Bizlerin amacı sadece ceza yazmak değil trafik kuralı ihlallerini olmadan önleyebilmek. Bizler trafik kuralı ihlali olmadan önlersek trafik kazalarını önleyebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Sürücülere kritik uyarılar

Kazaların daha çok varış noktalarına yakın yerlerde meydana geldiğini tespit ettiklerine işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

"Sürücülerimiz aslında yorulduklarını fark ediyorlar, hissediyorlar ancak bir an önce varma iç güdüsüyle, telaşıyla, biraz daha dayanırım düşüncesiyle hareket ediyorlar ne yazık ki varamıyorlar, varış noktalarına yakın yerlerde kazaya karışıyorlar. Büyük kentlerden insanlar araçlarıyla ayrılırken yoğun bir trafikle karşılaşıyorlar. Bu yoğun trafikte belirli bir süreyi kaybettiklerini düşünüyorlar. Bu noktalardan kurtulduktan sonra hız yapma ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü sanki kaybettiklerini zamanı telafi etme ve bir an önce varma düşüncesiyle hareket ediyorlar. Bu, kazalara davetiye çıkarıyor."