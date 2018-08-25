Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü Kocaeli kesimindeki Kartepe, Alikahya, Gültepe, Yarımca, Hereke ve Tavşancıl ile D-100 Karayolu'nun Köseköy, Kandıra sapağı, Halkevi ve Kuruçuşme mevkilerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi'ni kullanan araç sayısında da normalin biraz üzerinde artış olduğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri kurallara uymaları ve emniyet şeridini meşgul etmemeleri konusunda uyardı.

Tüm uyarılara rağmen, acil durumlar için boş bırakılması istenen emniyet şeridinin, bazı sürücülerce kullanıldığı görüldü.

Otoyolun Karadeniz bağlantısı ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor

Otoyolun Bolu kesiminde ise Karadeniz bağlantı yolu olarak adlandırılan Gerede gişeleri, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları ile Bolu Dağı Elmalık mevkisi arasında İstanbul istikametinde akıcı araç trafiği yaşanıyor.

Öte yandan D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde ise araç yoğunluğu bulunmuyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, yorgun yola çıkmamaları ve hatalı sollama ile aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda ise istirahat etmelerini istiyor.