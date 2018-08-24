Kurban bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda araç kuyruğu 3 kilometreye ulaştı.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından başta İstanbul olmak üzere birçok kişi gidişte uzun araç kuyruklarına yakalanmıştı. Kurban Bayramı'nın 3'ncü günüyle birlikte trafiğe yakalanmak istemeyen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Çanakkale'de tatilini tamamlayıp evlerine dönmek isteyen sürücüler feribot iskelelerine akın etti. 3 kilometreye ulaşan araç trafiğinde sürücüler zor anlar yaşadı.
- DHA
Çanakkale'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşü nedeniyle Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 3 kilometreye ulaştı.
Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi özellikle boğazın Avrupa yakasında tatilciler, uzun feribot kuyrukları oluşturmuştu. Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu.
3 km'lik kuyruk
Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu. Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.
Trafikte yoğunluk başladı
Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Çanakkale’de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu. Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki yoğunluk nedeniyle seferlerin doldur- boşalt sistemiyle yapıldığı belirtildi.
Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Kabatepe- Gökçeada hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 olmak üzere toplam 16 feribotla hizmet veriliyor.
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