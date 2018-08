Kurban Bayramı’nda İETT, Metro, Otobüs, Metrobüs vapurlar bedava mı Bayram’da toplu taşıma ücretsiz mi ne kadar

Bayram’da toplu taşıma ücretsiz mi Kurban Bayramı’nda İETT, Metro, Otobüs, Metrobüs vapurlar bedava mı? Vatandaşların merak ettiği Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, metro ve vapurlar ücretsiz mi? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda yolların bedava olup olmayacağı merak konusu oldu. Bayramda otobüsler ve toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, bayram ziyaretleri için toplu ulaşım kullanacakları yakından ilgilendiriyor. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Merak edilen bu sorunun yanıtı geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda verildi. Edinilen son bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarına ek seferler konulmasına ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmasına karar verildi.Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

İSTANBUL’da Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin kararı doğrultusunda vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları AŞ Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro tramvay gibi araçlarla indirimli seyahat edebilecek.

Trafikte gözünüz, beyniniz yolda olmalı

Cep telefonu hayatımıza çok hızlı girdi. Sosyal medya ile birlikte bu olay çok farklı bir noktaya geldi. Trafikte gözünüz ve beyniniz yolda olmalı. Siz ister kulaklıkla konuşun, ister telefonu elinize alın konuşun, şeritleri takip edemiyorsunuz.

Trafikte ben kendime güveniyorum kaza yapmam diye bir şey yok. Sizler karşıdan gelen sürücünün bir hatasında bile alacağınız önlemler ile kazaya engel olmak zorundasınız.

Tuzak radar uygulaması artık yok

Tuzak radar uygulaması artık yok. Radar olacağı zaman tabelalar koyuluyor. Bizim amacımız ceza yazmak değil, kurallara uydurmak.Bu tuzak radar konusu denetim uygulamalarımızda yok. İhbarlı radar vardır. Diğer konuda ise hız geçişlerine de çok dikkat ediyoruz. Mesela sürücüler radarı gördüğü zaman telefonu elinden bırakıyor, kurallara daha çok riayet ediyor.

Trafikteki kurallar İngiltere’de ne ise Türkiye’de o

Çakar lamba için denetimleri yapıp cezaları yazıyoruz. Benim bu konuda anlamadığım buna yetkisi olmayanların neden kendisine böyle bir ayrıcalık yaratmaya çalıştığıdır. Trafikteki kurallar İngiltere’de ne ise Türkiye’de de aynıdır. Kimse kendisine böyle bir ayrıcalık yapmamalı. Trafik polisi sayımız her geçen gün artıyor. Sadece ana arterlere değil, ara yollarda, kılcal damarlara da net müdahalelerde bulunuyoruz.

Doğru bilgi ve hizmete odaklı, fayda sağlayan yayın anlayışı

Bilgileri doğrudan “yaşayan ve üretenden” doğrudan “kullanan ve faydalanana” aktaran Radyo Trafik, demokrasinin özüne uygun ve yüksek nitelikli yayın anlayışını benimsiyor.

Ayrıca 2015’te çıkardığı mobil uygulaması ile Türkiye genelinde yüzbinlerce araç ve gönüllü muhabirden gelen veriler ile oluşturulan anlık ve ayrıntılı yoğunluk haritası veriyor. Tüm işletim sistemleri ile uyumlu olan Radyo Trafik aplikasyonu ücretsiz olarak indirilebiliyor.

KURBAN BAYRAMI NE DEMEK?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

2018 yılı Kurban Bayramı tatili resmi olarak 9 güne çıkarıldı. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurular için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

KURBAN'IN ANLAMI

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Ancak İhsan Eliaçık gibi bazı müfessirler[kim?] Kuran ayetlerinin hatalı yorumu neticesinde böyle bir uygulamanın farz bir ibadet olarak müslümanlara anlatıldığını, bunun yanlış olduğunu iddia etmektedir.

DİĞER DİLLERDE KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı farklı dillerde ve farklı kültürlerde, kültürel etkilerle de, farklı isimlerle anılmaktadır. Arapça İyd-el Adha şeklinde okunan tüm dünyada yaygın olan bir isimdir. Türkçede Kurban Bayramı olarak anılırken, Hindistan ve Pakistan'da bayrama genelikle Bakra Eid denir ki bunun anlamı "Keçi Bayramı"dır; bu ülkelerde sıklıkla kurban edilen hayvan keçidir. Bakra Eid Güney Afrika'da da kullanılan bir isimdir. Bangladeş'te kullanılan yaygın isimlerse Id-ul-Azha ve Korbani Id'dir. Türkçe ismine benzer bir şekilde Bosna-Hersek, Bulgaristan da Koç bayram, Arnavutluk'ta Kurban Bajram şeklinde anılır. Nijerya'da Babbar Sallah, Somali'de ve Kenya ile Etiyopya'nın Somalice konuşan bölgelerinde ise Ciidwayneey olarak bilinir.