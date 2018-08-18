Kurban kesim alanlarına yeni seferler konuldu

Belediyeden alınan bilgiye göre, bu kapsamda İBB vatandaşların kurban satış ve kesim yerlerine kolay ulaşımını sağlamak amacıyla yeni seferler koydu.

İETT, İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenleyecek. İETT bayram boyunca; Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına yapacağı yeni seferlerle vatandaşın kolay ulaşımını sağlayacak.

- "İBB KURBAN" uygulaması yayında

Ayrıca İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması oluşturuldu.

Telefonlarına uygulamayı indiren vatandaşlar, küpe kontrol, kurban ve adak satış yeri, kurban ve adak kesim yeri, kurban hakkında, ihbar hattı gibi hizmetlere kolay erişim imkanı bulacak.

Mobil marketlerden (google play ve appstore) telefonlara ve tabletlere kolaylıkla indirilen "İBB KURBAN" uygulaması ile birçok hizmet sunuluyor.

Küpe kontrol hizmetiyle; kurbanlık hayvanlar, küpelerinde bulunan numaralar ile kolaylıkla sorgulanıyor ve hayvanlar hakkında bilgi alınabiliyor.

Uygulamada bulunan "ihbar hattı" ile İBB Beyaz Masa'ya online olarak şikayet ve ihbar yapılabiliyor. Kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başvuru da ihbar hattı üzerinden yapılabiliyor.