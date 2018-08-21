Kurban kesim alanlarında yoğunluk
İstanbul'da, bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı.
- AA
İstanbullular, kurban ibadetini yerine getirmek üzere bayram namazının ardından kesim alanlarını doldurmaya başladı.
Bayram namazı sonrasında, belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarında yoğunluk başladı.
Öte yandan, yasak olmasına rağmen bir kısım kurbanlığın resmi kesim alanları dışında kesildiği görüldü.
Kurbanlık satışları bayramın birinci gününde de devam ediyor
Şehrin birçok ilçesinde belediyeler tarafından kurulan tesislerde kesimlere devam edilirken, bayramın birinci gününde kurban satışları da sürüyor.
Başakşehir'de, bazı vatandaşların satın aldıkları kurbanlıkları araçlara yükleyerek götürdüğü gözlendi.
Bir vatandaşın, satın aldığı kurbanlığı otomobilinin bagajına yüklemesi de ilginç görüntülere neden oldu.
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