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Kurban kesilmedi para FETÖ’ye gitti

FETÖ'nün kasası Koza-İpek Holding'in kurban kesimi için ayrılan paraları Fetullah Gülen'e aktardığı, Kurban Bayramı'nda ise hayvan kesmediği tespit edildi.

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İddiaya göre; firari sanık Akın İpek'in sahibi olduğu holding, 10 yıl boyunca 50 bin küçükbaş hayvanı kesilmiş gibi gösterdi. İzmir Bergama'da çiftçilikle uğraşan ve aynı zamanda Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan madende 20 yıldır işçi olarak çalışan Metin Kardaşcan, FETÖ'nün kirli yüzünü deşifre etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede dönemin işletme müdürü Cemalettin Çetin'in adını vererek "Şirket hesabından kurban bağışı olarak yapılan giderlerin Fetullah Gülen cemaatine ait öğrenci evlerine nakit olarak verildiğini çevreden duydum. Ben işçi olarak çalışmam nedeniyle Çetin'in bu isteğini geri çeviremedim. Şayet talebini geri çevirsem beni işten çıkarırdı. Bu yüzden gider makbuzlarını imzalamak zorunda kaldım" dedi. (Sabah)

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