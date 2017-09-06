Kurbanlarımızla kardeşlerimize gittik

Dünya'nın 55 bölgesine ulaşan Yardımeli Ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürmekle kalmadı, aynı zamanda bayram sevinçleri oldu.

Yardımeli ekipleri 38 ülkede 55 farklı bölgede 1 Milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. Kurban organizasyonu yapılan ülkelerde yetim çocuklarda unutulmadı. Bayramlık hediye edilen binlerce yetim çocuk Yardımeli bağışçılarının desteğiyle bayrama buruk girmemiş oldu. Yardımeli Derneği’nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kardeşlerimizin hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik cami, mescit, su kuyusu ve yetimhane gibi projelerin temelleri veya açılışları kurban bayramı ziyaretleri sırasında yapılıyor.

Arakan’a Yardımeli

Zulmün ve acının eksik olmadığı İslam coğrafyalarından biride Arakan. Budist rahiplerin ve Myanmar hükümetinin zulmüne maruz kalan Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz bu kurban bayramına da gözyaşıyla girdi. Katliamdan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara kurban organizasyonu için bölgede bulunan ekiplerimiz, kurbanının yanın sıra acil gıda ve barınma ihtiyacına yönelik yardımları ulaştırdı.

Suriyeli mültecilere kurban eti

Suriye krizinin yedinci yılına girdiğimiz bu kurban bayramında da ülkemizde ve sınırın öbür tarafında yaşam mücadelesi veren mazlum kardeşlerimize kurban hissesi ulaştırdık. Özellikle Suriye’ye sınırı olan illerimizde ve Cerablus’ta kesilen kurbanlar kamplarda ve bölgede yaşayan mültecilere ulaştırıldı.

Filistin, Yemen ve Ortadoğu

Kudüste ve Gazze halkına bu bayramda da umut olan yardımeli bağışçıları, Yemende açlıktan ölen kardeşlerini, Lübnan ve Ürdün'deki Filistin mülteci kamplarını, yıllardır savaşın sürdüğü Iraklı mazlum kardeşlerimizi de bu bayramda unutmadık.

Afrika’da kurban sevinci

Açlığın ve susuzluğun kol gezdiği kara kıta Afrika’da, kurban bayramı farklı bir atmosferde gerçekleşti. Afrika’nın 8 farklı ülkesinde kurban çalışması yapan Yardımeli, binlerce Afrikalı kardeşimize kurban eti ulaştırmanın yanı sıra açılışı yapılan yeni su kuyuları ve Moritanya’da temeli atılan yetim külliyesinin sevincini yaşadı. Somali'de Kurban organizesi yanında 47'si Kurbanda açtığımız, 2017 yılının ilk 8 ayında 60 Su kuyusunu Somali halkına sundu. Sudan Hartum’da bulunan Akabe Yetimler Külliyesi’nde yetimlerle kucaklaşarak farklı bir bayram sevinci yaşadı.

Balkanlar

Yardımeli, evlad-ı fatihan Balkanlar’da bizleri dört gözle bekleyen Osmanlı’nın yetimleriyle bayramlaştı. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Makedonya’da kurban çalışması yaparak binlerce kardeşimize ulaştırdı. Onarı unutmayıp Türkiye’den gelen kardeşlerini sıcak muhabbetle karşılayan Balkanlar’da ki kardeşlerimizin selamını getirdi ekiplerimiz.

Asya

Can Azerbaycan’dan kardeş ülke Pakistan’a, ata diyarı Kazakistan’a, Kırgızistan’a Moğolistan’a… Asya’nın farklı ülkelerinde kurbanlarımızı kardeşlerimize ulaştırmanın, onlarla aynı safta durmanın sevincini yaşadık. Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Pakistan’da kurbanlarımızı binlerce ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaştırdık.

Anadolu'dan Afrika'ya... Kafkaslar'dan Balkanlar'a... Ortadoğu'dan Orta Asya'ya... Daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz kardeşlerimize ulaşmak. Kurban; onları tanımak, bilmek ve aynı duyguyu hissedebilmek...Verilen Kurban vekaletlerini başta ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri olmak üzere, savaşın zor şartlarında ki Suriyeli kardeşlerimize, Ceraplusa ulaştırdık. İslam coğrafyasının Orta Doğu'da ki kalbi Filistin'e... Evlad-ı Fatihan Balkanlar'da ki kardeşlerimize ulaştık. Medeniyetin ilk toprakları Mezopotamya ve Orta Asya'ya... Afganistan'a, Pakistan'a... Tanzanya'dan, Moritanya’dan Somali’ye, Nijer ve Maliye, Sudan’a, Necaşinin vatanı Habeşistan’a; kısaca mağdur olduğunu bildiğimiz her kardeşimize Yardımeli'mizi bu kurbanda da uzattık. Her bir Yardımeli görevli ve gönüllüsü kurbanla birlikte Anadolu'nun selamını farklı coğrafyalara taşıyarak sorumluluğumuzu yerine getirdik.