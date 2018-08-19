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Kurbanlık develer alıcılarını bekliyor

Bayrama kısa bir süre kala 12-15 bin liradan satışa çıkarılan develer alıcısını bekliyor.

  • AA
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Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da bir besici tarafından yetiştirilen kurbanlık develer satışa çıkarıldı.
 
Eyyübiye ilçesi Büyük Hancığaz Mahallesi'nde besicilik yapan Kamburoğlu ailesi, beş yıl önce satın aldıkları ve damızlık olarak yetiştirdikleri develerden erkek olanlarını Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.
 
Develerini Şanlıurfa-Akçakale yolundaki alanda otlatan ve müşterilerini bekleyen 47 yaşındaki besici İbrahim Kamburoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce deve yetiştiriciliğine başladığını belirtti.
 
Amaçlarının daha fazla deve yetiştirmek olduğunu ifade eden Kamburoğlu, şöyle konuştu:
 
"Birkaç deve alarak bu işe başladık, sonra bu işi sevdik ve hayvanlarımız arttı. Bu hayvanları damızlık olarak yetiştiriyoruz, her yıl erkek olanları kurbanlık olarak satıyoruz. Dişileri de damızlık olarak tutmaya devam ediyoruz. Şu anda 12 devemiz var. Şanlıurfa'da ve çevrede bu işi yapan artık neredeyse kalmadı, biz bunu yaşatmak istiyoruz. Müşterilerimiz genelde il dışından oluyor. Kurbanlık develerimizin fiyatı 12 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu hayvanları çok seviyoruz yoksa uğraşmazdık. Zaten alıştık vazgeçmeyi düşünmüyoruz."

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